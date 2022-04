Politist din Mangalia, la judecata cu inspectorii de integriate. S-a stabilit data verdictului

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata in dosarul 155 36 2022 al Curtii de Apel Constanta, cazul afandu se ieri, 18 martie 2022, in atentia Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii. Potrivit surselor ZIUA de Constanta, dosarul s a aflat in atentia completului C5 Fond continuit, prezidat de magistratul Elisabeta…

- Cazul va fi analizat astazi, de la ora 9.00, de completul C2 Recurs al Sectiei de contencios administrativ si fiscal. Procesul a fost deschis de Asociatia Constanta Altfel, care a cerut anularea autorizatiei, solicitarea fiind respinsa de Tribunalul Constanta, in prima instanta. Magistratul Marilena…

- Noul dosar a fost inregistrat la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel sub indicativul 167 36 2022. Reclamant in cauza este Daniel Manea, in timp ce paratul este Agentia Nationala de Integritate, iar obiectul dosarului este repezentat de "conflict de interese incompatibilitate…

- Suma totala descoperita ca fiind nejustificata in cazul celor doi constanteni se ridica, potrivit sursei oficiale, la 1.542.790 de lei, echivalentul a 311.744,0239 de euro, la un curs de 4,9489 de euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 24 februarie 2022. Cele doua dosare inregistrate…

- Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanta Decizia, pronuntata in prima instanta de Tribunalul Constanta, a fost deja contestata de reprezentantii unitatii de invatamant la Curtea de Apel Constanta. Discutiile s au purtat in dosarul inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ si…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cuantum total de 1.857.276 lei (aproximativ 400.000 de euro) in cazul a trei persoane. Potrivit unui comunicat al ANI, Daniel Manea, director executiv al Directiei Administrarea…

- Dosarul in care decizia Tribunalului de ridicare a barierelor a fost atacata in recurs de CLC a fost inregistrat vineri, 21 ianaurie 2022, pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, urmand ca prima infatisare in recurs sa fie stabilita ulterior. "Noi, consilierii…