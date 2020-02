Stiri pe aceeasi tema

- Acuzați de abuzuri asupra copiilor la o percheziție in casa unde a locuit un consilier general PNL din Brașov, polițiștii au o filmare de pe casca, unde se vede ca nimeni n-a fost agresat, iar minorii au fost protejați de mascați. Libertatea a vizionat filmul pe care șefii poliției din Brașov și din…

- Dupa ce cantareața Lara Fabian și-a anulat concertul din 3 februarie, pe care trebuia sa il susțina la Sala Palatului in București, fanii ei au fost extrem de dezamagiți. Cu cateva ore inainte de concert, Lara Fabian a explicat intr-un mesaj pe Facebo0k ca nu a fost platita și nu va mai veni sa cante.…

- Cantareața Lara Fabian si-a anulat concertul pe care urma sa-l susțina ieri seara, la Sala Palatului din Bucuresti, cu doar cateva ore inainte de spectacol. Artista a explicat pe rețelele de socializare ca nu a fost platita, insa organizatorii concertului susțin ca aceasta minte și va fi data in judecata…

- Aceasta a scris, miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, motivele pentru care mai scrie doar la rubrica opinii, in urma relației cu reprezentantul PLUS. In lumea presei specializate in domeniul medical, o legatura intre Vlad Voiculescu, fost ministru in guvernul Cioloș și cel care candideaza…

- Doua alunecari de teren de proporții au avut loc in localitatea Cumpana, județul Constanța, in mai și august 2019. Opt familii au fost evacuate. Ministrul Transporturilor de atunci, Razvan Cuc, a anunțat ca va lua imediat masuri pentru stabilizarea malului stang care se prabușea. Malul face parte din…

- Ghica Mihaela Roberta, de 15 ani, Alexandra Costinela Bucur-Chivu, de 16 ani, Ana Maria Hancianu, de 14 ani, Alexia Lavinia Neagu, de 13 ani si Florenta Emilia Drosu, de 18 ani, sunt fetele care joi, 19 decembrie, au disparut din incinta unui modul familial in care locuiau, și care au fost depistate…

- Cornel Galeș va fi ingropat langa fosta sa sotie, Ileana Ciuculete. Fosta sa iubita Viviana Mantoiu, de care Cornel Gales se despartise chiar inainte sa moara, se va ocupa de inmormantare. Numai pentru repatrierea trupului lui Cornel Gales in Romania a platit 3.700 de euro, reprezentand cheltuielile…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) publica astazi rezultatele testelor PISA 2018 pe care le-au susținut elevii de 15 ani. Libertatea a obținut raportul care arata cum educația din Romania merge din rau in mai rau. Specialiști in educație din Romania contrazic insa rezultatele…