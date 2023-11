Un incident grav s-a petrecut in aceasta dimineata. Un agent de la Brigada Operatiuni Speciale (BOS) Timisoara a incercat sa se sinucida. Acesta a folosit arma din dotare si si-a tras un glont in barbie, din fericire el a scapat miraculos, deoarece glontul doar i-a perforat barbia. Barbatul, in varsta de 22 de ani, a […] Articolul Politist de la Brigada de Operatiuni Speciale Timisoara, tentativa de sinucidere cu arma din dotare. Care a fost marele noroc al agentului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .