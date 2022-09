Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala are o noua ținta dupa ce i-a vizat pana acum pe profesori, dar și pe influenceri. Fiscul trimite Poliția peste patronii care nu și-au platit contribuțiile la stat. Lista celor aproape 53.000 de contribuabili a fost trimisa de ANAF Inspectoratului General al…

- “Am analizat posibilitatea unui plafon minim, dar, neavand baza legala, am decis sa dam drumul la tot catre IGPR, iar ei vor alege cum vor proceda in continuare. Cred ca vor incepe cu sumele cele mai mari, asa ar fi logic. Daca ar incepe cu sumele mari, pe noi ne-ar ajuta. De exemplu, daca ar incepe…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a obtinut incasari de 246,2 miliarde de lei in primele 8 luni, o crestere cu 22,4% indice nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent, a anuntat, vineri, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei…

- Un barbat acuzat in Republica Moldova de savarsirea unei crime cu cruzime a fost depistat in trafic de politisti pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei, el fiind arestat in vederea extradarii. Politia Capitalei a anuntat ca, miercuri, in jurul miezului noptii, agentii de la Sectia 21 au depistat…

- Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, si Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Rutiera reamintesc utilizatorilor care sunt cele mai importante reguli de folosire in siguranta a trotinetelor electrice. Polițiștii ii indeamna pe utilizatorii de trotinete sa respecte…

- Centrul Infotrafoc din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, la aceasta ora, ceața afecteaza vizibilitatea pe A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea. Este ceața sub 200 de metri pe intreg tronsonul kilometric al autostrazii A4 Ovidiu-Agigea, iar pe autostrada A2 București-Constanța,…

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat nota de fundamentare pentru necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii HeliPol. Acest proiect va conduce la cresterea gradului de siguranta si securitate pe infrastructura rutiera, prin implementarea unui concept de actiune…

- Agentia Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut publica „Lista rusinii”, adica numele companiilor care nu si-au platit obligatiile fiscale in trimestrul doi din acest an (perioada aprilie – iunie 2022). Lista nu include, insa, și persoanele fizice, urmare a faptului ca legislația a fost modificata…