Stiri pe aceeasi tema

- Sase imigranti extracomunitari s-au inecat in Dunare dupa ce ambarcatiunea cu care incercau sa ajunga din Serbia in Croatia s-a scufundat, afirma surse citate de publicatia Blic.Incidentul a avut loc luni in zona Karavukovo, la frontiera Serbiei cu Croatia. Sase imigranti, dintre care…

- Politia sarba a declansat operatiunea de cautare a sase migranti despre care se crede ca s-au inecat luni dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat in timpul tentativei de traversare a Dunarii intre Serbia si Croatia, transmite dpa. Ambarcatiunea, care transporta un grup de persoane, s-a rasturnat…

- Presedintele Gambiei, Adama Barrow, a anuntat ca 60 de gambieni au murit intr-un naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti, miercuri, in largul coastelor Mauritaniei. Barrow a promis ca vor fi sanctionati cei responsabili pentru aceasta “tragedie nationala”, relateaza AFP, potrivit news.ro.“Politia…

- O femeie care ramasese cu masina impotmolita in albia unui rau din salbaticia australiana a fost salvata dupa 12 zile in care a supravietuit mancand biscuiti si band apa dintr-o adapatoare, informeaza BBC luni. Tamra McBeath-Riley, in varsta de 52 de ani, plecase alaturi de doua persoane…

- Cinci migranti au murit si alti sase au fost dati disparuti dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat din cauza valurilor puternice in largul insulei spaniole Lanzarote, au anuntat miercuri autoritatile locale, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Echipele de salvare au putut recupera cinci…

- Potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de Politia de Frontiera Arad, microbuzul era condus de un bulgar de 45 de ani, care mergea in Slovacia. El a declarat ca transporta piese auto. 'In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit…

- Un rucsac a fost gasit joi in zona centrala a municipiului Targu Jiu și adus la sediul poliției pentru a fi restituit proprietarului. Poliția solicita sprijinul populației petnru identificarea proprietarei. Cel care este proprietarul rucsacului va trebui sa ia legatura cu purtatorul de cuvant al IPJ…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a inceput negocierile pentru formarea noului guvern. Misiunea nu e tocmai ușoara! Partidele care au semnat moțiunea de cenzura pun, in unele cazuri, condiții care se bat cap in cap.