- Politia norvegiana a anuntat vineri, 3 februarie, ca intentioneaza sa il interogheze in continuare pe Andrei Medvedev, fost comandant in cadrul gruparii ruse de mercenari Wagner, care a fugit luna trecuta din Rusia in Norvegia dupa ce a luptat in razboiul din Ucraina, informeaza agenția Reuters, preluata…

- Andrei Medvedev a declarat ca vineri, in jurul orei 2.00, a escaladat doua garduri de sarma ghimpata care pazesc frontiera dintre Rusia și Norvegia, lunga de 123 de mile in Arctica, și apoi a fugit peste raul inghețat Pasvik.

- Fostul comandant al PMC „Wagner” Andrei Medvedev a fugit din Rusia in Norvegia și a cerut azil politic, relateaza Gulagu. net. El este gata sa depuna marturie impotriva lui Prigojin și sa vorbeasca despre crimele extrajudiciare la care a fost martor. A scapat de razboi, alergand in zapada de-a lungul…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina, intr-un interviu difuzat duminica,…

- Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC. Guvernatorul Serhiy Haidai a declarat ca un hotel din localitatea Kadiivka, regiunea Luhansk, in care grupul se intalnea, a fost lovit cu pierderi…