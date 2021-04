Stiri pe aceeasi tema

- Romania figureaza pe site-ul companiei din Ankara drept singura țara europeana care, prin SMURD, a cumparat trailerele specifice de ingrijire a bolnavilor COVID. Intrate in posesia IGSU, unele dintre ele prin intermediul fundației SMURD, TIR-urile folosite ca soluție de urgența pentru suplimentarea…

- O gravida in varsta de 34 de ani, infectata cu virusul SARS-CoV-2 si aflata in stare foarte grava a decedat, marti, la Maternitatea COVID ''Bega'' din Timisoara. Tanara era insarcinata in luna a patra și nu știa de unde a luat virusul, informeaza Agerpres."Gravida de 34 de ani avea sarcina de 18 saptamani…

- Este alerta printre autoritațile sanitare din Vaslui dupa ce un tanar de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce i s-a administrat cea de-a doua doza de vaccin Pfizer. Barbatul suferea de insuficiența renala și in ziua in care a facut rapelul avusese o ședința de dializa. Andrei Zaharia, fratele unui…

- Peste 100 de migranți au fost ridicați luni seara din apropierea Garii de Nord din Timișoara de jandarmii și polițiștii de frontiera. Stateau ilegal in zona și vor fi trimisi in Centrul de Tranzit din Timisoara sau in alte centre din care au fugit.

- Polițiștii din Timișoara sunt in alerta dupa ce un barbat a fost atacat pe strada General Ion Dragalina. Conform primelor informații, victima a fost injunghiata de mai multe ori și a pierdut mult sange, barbatul fiind transportat in stare grava la spital. Polițiștii sosiți la fața locului au inceput…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera timișeni pe drumul ce leaga localitațile Cenei și Uivar. Oamenii legii au interceptat un transport ilegal de migranți a carui destinație finala era Timișoara. Un roman care avea rol de calauza este cercetat penal.

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

