Poliţia Capitalei: Amenzi de 90.000 de lei, aplicate în trei ore pentru nerespectarea măsurilor anti COVID Politistii, jandarmii, pompierii si politistii locali au controlat miercuri 127 de obiective economice din alimentatia publica, intr-un interval de trei ore fiind constatate si aplicate 56 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 90.000 lei, in urma verificarii modului in care se respecta masurile de prevenire si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.



"Au fost vizate toate zonele din municipiu, mai mult sau mai putin mediatizate, pentru ca vrem sa ne asiguram ca indiferent de zona, de cartier, se intelege ca trebuie sa respectam cateva reguli simple: masca, distantarea fizica,…

Sursa articol: agerpres.ro

