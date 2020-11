Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…

- Politia a arestat 713 persoane in timpul protestelor desfasurate duminica in Belarus, a anuntat luni Ministerul de Interne de la Minsk, potrivit Reuters. Personalul de securitate a folosit forta, inclusiv tunuri cu apa si grenade asurzitoare, pentru a dispersa manifestantii care solicita demisia…

- In timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, politia din Belarus a arestat 317 persoane. Anuntul a fost astazi de Ministerul de Interne, potrivit Reuters. Duminica au marsaluit prin centrul capitalei Minsk zeci de mii de persoane, pentru a le cere autoritatilor sa ii elibereze…

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza agentiile DPA si…

- Peste 3.000 de simpatizanti ai opozitiei au fost retinuti in cursul protestelor izbucnite dupa scrutinul prezidential din Belarus, anunta autoritatile de la Minsk, in timp ce Uniunea Europeana a condamnat vehement actiunile de reprimare.Ministerul de Interne de la Minsk a anuntat luni ca peste…