Stiri pe aceeasi tema

- Rata de participare la scrutinul prezidential din Turcia de duminica a fost de 86,82%, in timp ce rata de participare la alegerile legislative a fost de 87%, a transmis postul de stat TRT, citat de Reuters. Potrivit rezultatelor partiale preliminare, presedintele Recep Tayyip Erdogan si formatiunea…

- Mitinguri cu milioane de participanți organizate de Erdogan și contracandidatul sau, Ince, cu o zi inainte de alegerile prezidențiale care vor avea loc maine in Turcia. In orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, si un singur miting…

- Febra alegerilor a pus stapanire sambata pe Istanbul, cel mai mare oras al Turciei, in ultima zi de campanie inaintea scrutinului crucial de duminica, informeaza dpa, care mentioneaza ca in orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan,…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie.

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu voia lui Allah si…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP.

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), l-a nominalizat, vineri, pe deputatul Muharrem Ince pentru a candida impotriva lui Recep Tayyip Erdogan la functia suprema in stat. Alegerile prezidentiale din Turcia urmeaza sa aiba loc pe data de 24 iunie.

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie din Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince pentru a-l infrunta pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale anticipate, care vor avea loc la 24 iunie, informeaza AFP. …