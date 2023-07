Pod dărâmat de furtună în România O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Grinzile podului noii centuri a Becleanului au fost distruse de vantul puternic. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de oameni au sunat la 112 sa ceara ajutor. Vantul puternic a rasturnat și o barca de pe lacul Colibița in care se aflau șase persoane. Zeci de copaci doborati, masini avariate si acoperisuri si tigle smulse de vant reprezinta bilantul unei vijelii care s-a abatut astazi asupra municipiului Bistrita si… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Vijelia care s-a abatut azi, in jurul pranzului, asupra judetului Bistrita-Nasaud a produs pagube in mai multe localitati, inclusiv in municipiul Bistrita si in orasul Beclean, iar la Sieu-Odorhei a fost blocata calea ferata, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. In…

- O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod in construcție a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de oameni au sunat la 112 sa ceara ajutor. Vantul puternic a rasturnat…

- Zeci de copaci doborati, masini avariate si acoperisuri si tigle smulse de vant reprezinta bilantul unei vijelii care s-a abatut joi, la amiaza, asupra municipiului Bistrita si a zonelor invecinate, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- Grinzile podului noii centuri a Becleanului au fost smulse de vant. ” A fost un vant foarte puternic. Va fi nevoie sa fie refacute” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, primarul Nicolae Moldovan. O furtuna puternica s-a abatut in tot județul Bistrița Nasaud. La Beclean au fost distruse grinzile podului…

- O barca ce se afla pe lacul Colibița, in care se aflau mai multe persoane, s-a rasturnat din cauza vantului puternic și a furtunii care a pus stapanire pe județ. De asemenea, doua persoane au fost surprinse de furtuna cu hidrobicicleta pe lac. O barca care se afla pe lacul Colibița și in care se aflau…

