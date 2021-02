Biroul Politic al Filialei PNL Sector 3 anunta ca il va sprijini pe presedintele Ludovic Orban pentru a castiga un nou mandat de lider al acestui partid. "Biroul Politic al Filialei PNL Sector 3 saluta decizia presedintelui Ludovic Orban de a candida pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal si ii va acorda tot sprijinul pentru a castiga cursa interna. Presedintele Ludovic Orban a preluat partidul in iunie 2017, la un an dupa esecul politic din 2016. Dupa numai doi ani de la preluarea mandatului, Ludovic Orban a reusit sa faca din PNL partidul castigator in toate bataliile…