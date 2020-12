Plecari in masa din Guvern a unor secretari de stat. Traseistul Gheorghe Pecingina a demisionat de la Ministerul Finantelor

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Pecingina a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Totodata, premierul interimar a decis eliberarea din functie, la cerere, a…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze…

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege care da posibilitatea instantelor de judecata sa efectueze proceduri judiciare la distanta, prin videoconferinta, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In contextul COVID a fost adoptat un proiect de lege privind unele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca obiectivul Guvernului trebuie sa fie acela de a stavili "cu orice pret" cresterea numarului de cazuri COVID fara sa afecteze activitatea economica, dar in acelasi timp sa implementeze cu fermitate deciziile privind combaterea pandemiei cu noul coronavirus.…

- Romeo Dunca, noul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, din partea PNL, ar urma sa concedieze 500 de angajati. "Noua organigrama la care se lucreaza de zor va aerisi institutia si va da sanse doar celor competenti si dornici de lucru sa se afirme in folosul cetateanului la care…

- Bugetarii SED LEX vor si ei stimulente financiare de la stat pe motiv ca si inspectorii fiscali, lucratorii vamali sau alti angajati ai statului sunt expusi la acelasi nivel de risc de infectare cu COVID-19 ca alti bugetari care primesc bani in plus. "Alianta Nationala a Sindicatelor Bugetarilor…