Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș" Timișoara a pus la dispoziția pacienților cu patologii pulmonare (fibroza si alte boli interstițiale) dar și medicilor care doresc sa obțina o a doua opinie, o platforma de online de diagnosticare gratuita. Diagnosticul este stabilit de o echipa multidisciplinara formata din specialiști in pneumologie și radiologie […]