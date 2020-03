Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanța impreuna cu Orange Romania pun la dispoziția elevilor, parinților și profesorilor o platforma gratuita de lecții online care vine in sprijinul actului educațional in aceasta perioada in care unitațile de invațamant sunt inchise. “Punem la dispoziție, prin bunavoința operatorului…

- Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara are deja 38 de pacienți internați cu noul coronavirus, in prezent, starea lor de sanatate fiind buna, noteaza platforma debanat.ro. In Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, in acest moment, se afla internați 38 de pacienți din…

- Primarul Cristian Matei a anunțat ca administrația locala din Turda este in derularea procesului de implementare a modului de invațare online pentru elevii turdeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Capitalei anunța ca lanseaza o platforma de e-learning cu 2.000 de ore de invațare din 10 domenii diferite. Platforma conține, ca alternativa de invațare, proiectul „Job de viitor", potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Primaria Capitalei, in condițiile in care…

- Ialoc.ro, o platforma de rezervari online pentru restaurante, demareaza o runda noua de finanțare, în suma totala de 286.000 euro, din care 80.000 euro sunt acum disponibili pe platforma de strângere de fonduri pentru startup-uri SeedBlink.com. Iata cine a investit pâna acum în…

- Coletaria.ro, companie specializata in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, anunta un parteneriat strategic cu MerchantPro, platforma de eCommerce SaaS denumita anterior ShopMania BIZ.

- Achiziție uriașa în IT-ul mondial, la început de 2020: banca americana Morgan Stanley a ajuns, joi, la un acord definitiv pentru a cumpara o platforma de tranzacționare la bursa, pentru aproximativ 13 miliarde de dolari, achiziție ce va fi efectuata în totalitate în acțiuni.…

- Sharon Stone, celebra actrita americana, a acuzat o platforma online dedicata intalnirilor ca i-a blocat contul, multi utilizatori estimand ca profilul ei nu putea fi real, anunța news.ro."Am intrat pe site-ul de intalniri Bumble si mi-au inchis contul. Unii dintre utilizatori au semnalat…