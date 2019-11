Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite joi seara intr-un incident armat in timpul unei petreceri de Halloween in apropiere de San Francisco, in statul american California, conform autoritatilor si presei locale, relateaza AFP. "Patru morti si mai multi raniti intr-un incident…

- Scandal la o petrecere de Halloween, in California. Trei persoane au fost impușcate mortal, iar alte noua au fost ranite, intr-o incaierare. Tinerii s-au adunat sa sarbatoreasca, dar deodata tot cartierul s-a panicat la auzul focurilor de arma.

- Taiwanul reprezinta cea mai sensibila problema teritoriala a Chinei. Beijingul considera insula, care dispune de guvernare proprie, o provincie indepartata si parte a "unei singure Chine", noteaza Reuters. Incidentul in care a fost implicata harta a avut loc in timpul unei prezentari Dior…

- Turcia a lansat miercuri atacuri aeriene in regiunea Ras al-Ain, situata in nordul Siriei, la frontiera cu Turcia, la putin timp dupa ce Ankara a anuntat inceperea ofensivei sale impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Tanara in varsta de 19 ani, ranita sambata in accidentul rutier din judetul Ialomita, internata la Spitalul ”Bagdasar-Arseni” din București, este in continuare in stare grava, fiind intubata, anunța, duminica, Ministerul Sanatatii.Potrivit unei informari a Ministerului Sanatații, celelalte…

- O activista anti-vaccinare a fost arestata dupa ce a aruncat un tampon care pare sa fi conținut sange de la balconul salii de plen a Senatului din statul american California, transmite Business Insider. O femeie de 43 de ani, Rebecca Dalelio, a fost arestata dupa ce a aruncat un tampon de la balconul…

- 31 de oameni au murit în Iraq într-o îmbulzeala în timpul Ashura, o sarbatoare comemorativa în orașul Karbala. Purtatorul de cuvânt al ministerului sanatații a declarat ca alte 100 de persoane au fost ranite și numarul decedaților ar putea crește, potrivit BBC.Incidentul…

- Rețeaua extremista sunnita Stat Islamic a revendicat, duminica, atacul terorist sinucigaș comis in timpul unei nunți la Kabul, in urma caruia cel puțin 63 de persoane au decedat, iar alte 182 au fost ranite, informeaza postul american National Public Radio (NPR), conform Mediafax.Incidentul,…