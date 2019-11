Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat vineri, in timpul ședinței de plen a Consiliului Local Brașov, ca a avut mai multe discuții cu specialiștii, privind reamenajarea Garii Brașov. Edilul a precizat ca a discutat acest subiect cu reprezentanții Regionalei CFR Brașov și in urma cu…

- El a spus ca, pentru modernizarea arenei, in bugetul local pe 2020 va fi prevazuta suma de 10 milioane de lei, iar achizitionarea nocturnei va fi aprobata in sedinta din aceasta luna a Consiliului Local, investitia fiind estimata la 6,3 milioane de lei. ''Ne-am hotarat sa modernizam stadionul. (...)…

- Viceprimarul municipiului Codlea, Erwin Albu, a declarat astazi, intr-o conferința, in contextul poluarii din oraș, ca au fost aprobate in Consiliul Local o serie de „masuri verzi”. „Vom achiziționa in perioada urmatoare biciclete pentru angajații Primariei, atat clasice, cat și electrice, astfel incat…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat astazi ca se așteapta ca in perioada urmatoare sa se inmulțeasca știrile false care au ca ținta activitatea Primariei, știri care sunt fabricate la comanda unui grup de interese. Edilul a dat ca exemplu cazul in care municipalitatea ar fi intr-un conflict…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca nici pana la aceasta ora nu s-au virat in conturile Primariei banii aferenti municipiului din impozitul pe venit. Asta in contextul in care, la ultima rectificare bugetara, Brasovul nu a primit niciun leut. „Nu…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru ar putea avea din nou probleme de ordin penal. Brașovenii sunt de data aceasta cei care in cheama in fața instanței pe primar. Mai multe asociații civice din Brașov, au luat deja legatura cu o casa de avocatura și lucreaza la plangerea penala pentru sfidarea…

- In perioada imediat urmatoare pietele agroalimentare din municipiul Brasov vor intra intr-un amplu proces de igienizare, reorganizare si modernizare. Mai mult, vor fi instalate camere de supraveghere in incinta pietelor, in prima faza, iar ulterior se va asigura si zona limitrofa, pentru a se…

- Modernizarea DN 2G Bacau – Moinești a ajuns la Scorțeni. Drumul național va fi asfaltat pe toata lungimea, de circa 42 de kilometri. Lucrarile sunt realizate de CNAIR și au inceput pe 1 iulie. Asfaltarea DN 2G a inceput de la limita... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.