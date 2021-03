Plângere penală după vânzarea Abatorul Podari Vanzarea de catre un lichidator judiciar a Abatorului Podari vine „la pachet” cu o plangere penala la DNA, dar si cu actiuni in instanta. Abatorul Podari, detinut de omul de afaceri Dinel Staicu, a fost vandut de lichidatorul judiciar al Bancii Internationale a Religiilor la sfarsitul anului trecut. Problema este, spune un craiovean, ca lichidatorul a vandut si o cladire(cantina) si terenul cumparate de el in 1998, respectiv 1999. La acea vreme, cantina abatorului a fost vanduta la licitatie de DGFP Dolj. De asemenea, odata cu activul Abatorului Podari ar fi fost vandut si un drum de acces care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul pensionat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, primește o lovitura neașteptata! Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații l-a acționat in instanța. Concret, CNSAS solicita magistraților de la Curtea de Apel București sa constate calitatea de colaborator al…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL si fost sef al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Sentinta este definitiva.

- Elena Udrea a fost confirmata cu noul coronavirus chiar in ziua in care urma sa afle ce pedeapsa cer procurorii pentru ea și pentru Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte. Procesul finanțarii campaniei din 2009, in care sunt judecate, a ajuns la final. In decembrie, cand a fost audiata,…

- Procesul electoral din 6 decembrie s-a incheiat, apoteotic, cu victoria PSD, cam speriat de performanța obținuta; dar și cu nașterea provocata a unui guvern pestriț, susținut de ocupantele locurilor doi și trei ale podiumului, respectiv PNL și USRPLUS, precum și de veșnic perpetuatul la putere UDMR,…

- Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala, potrivit deciziei instanței. „Anuleaza partial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii…

- Judecatorii au audiat-o, luni, Elenei Udrea, iar in ianuarie vor continua aceasta procedura și vor trece la dezbaterile finale.In fața instanței, fostul ministru al Dezvoltarii și-a susținut, luni, nevinovația.„Nu ma consider vinovata de comiterea infracțiunilor. (…) Am finanțat personal campania electorala…

- Judecatoarea Mariana Ghena poate deveni primul membru CSM și din cate cunoaștem noi primul judecator de la Inalta Curte, daca nu cumva din țara, care sa fie obligat sa plateasca din buzunarul propriu daunele acordate uneia dintre victimele sale. Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, este obligat…