Planeta Marte a fost acoperită de un scut de gheață, nu de rîuri Oamenii de știința din SUA au presupus ca o parte din depresiunile de pe Marte au aparut nu din cauza riurilor, ci datorita scutului de gheața. Aceste condiții au pastrat, de asemenea, o posibila viața pe planeta. Un nou studiu al Universitații British Columbia constata ca majoritatea adinciturilor de pe suprafața planetei Marte au aparut din cauza topirii scutului de gheața, nu a cursului riuril Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

