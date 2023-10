Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile municipale anunța ca lucrarile de reparatie a trecerii subterane din bd. Decebal intersectie cu str. N. Titulescu, sint pe ultima suta de metri. In prezent sint instalate light boxuri, unde vor fi amplasate imagini din Buzau, Romania, oras care a contribuit la reparatia pasajului subteran…

- Montarea panourilor de stuf care impiedica nisipul sa fie spulberat a inceput pe plajele din Mamaia, Constanta, Costinesti si Eforie, au anuntat reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral (ABADL), potrivit news.ro.Reprezentantii ABADL au mentionat ca aceste panouri ofera si adapost…

- Vești importante pentru toți șoferii din Romania. Noile prevederi din Codul Rutier 2023 prevad schimbari in atribuțiile celor de la Poliția Locala. Astfel, aceștia vor putea sa dea și ei, de acum inainte, amenzi in unele cazuri. Iata care sunt situațiile cu pricina. Plenul Senatului a adoptat initiativa…

- Vești importante! Sute de mii de romani sunt vizați. A devenit oficial: Apar noi modificari majore in Codul Rutier. Toți cei care au in plan sa iși inmatriculeze o mașina au parte de noi reguli. De reținut! Noile reglementari legislative vor da adevarate batai de cap proprietarilor acestor mașini. Citește…

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania are in depozite peste trei miliarde de metri cubi de gaze, cu 5% mai mult fața de ținta de inmagazinare a gazelor naturale. In mod normal, romanii nu ar mai trebui sa-și faca mari griji pentru gazele naturale din iarna 2023-2024. Potrivit…

- Este o saptamana plina de provocari pentru sportivii CSM Constanta, care lupta pentru victorii, medalii si trofee in ligile si competitiile nationale, dar si in cele internationale de cel mai inalt nivel. Organizam in premiera o etapa din FIBA 3X3 World Tour, avem un European de Sah la Mamaia si un…

- Romania s-a imparțit in doua dupa un scandal pe plaja din Costinești. Unii ii iau partea jandarmului care i-a batut pe turiștii agresivi, alții il acuza ca a facut abuz de putere. Ionuț Nița este jandarmul ajuns viral pe rețelele de socializare dupa ce au aparut imagini cu scandalul uriaș de pe litoral.…

- Jandarmul care a pus la pamant bombardierii din Costinești a ieșit la lumina: Ce face in timpul liber și ce mesaj transmite romanilorTimp de 5 ani, a fost luptator in Legiunea Straina, o unitate de elita a Armatei Franceze. S-a intors in Romania cand a hotarat sa-si intemeieze o familie. Astazi,…