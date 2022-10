Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o minciuna de 30 de ani in care nu acceptam ca nu poate sa fie totul nelimitat și, chipurile, gratis, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, facand referire la contribuțiile care se platesc la sanatate.

- Primul scenariu COVID estimeaza atingerea varfului de infectari la inceputul lunii august, iar cel de-al doilea scenariu ia in calcul un maxim undeva spre sfarșitul lunii august. Deocamdata, varianta unui lockdown este exclusa. Ramane recomandare in acest moment sa purtam masca in spațiile aglomerate,…

- Premierul Nicolae Ciuca face apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc, dar nu exista in prezent, solutii tehnice pentru aplicarea…

- Intrebat, sambata, daca Guvernul ia in calcul masuri de premiere a consumatorilor care fac economie la energia electrica si de taxare suplimentara a celor care consuma mult, mai ales la orele de varf, primul ministru Nicolae Ciuca afirma ca s-a discutat aceasta ipoteza la nivelul Executivului, dar ca…

- Sancțiunile Chinei impotriva Taiwanului sunt o reamintire clara despre cat de dependenta este UE de aceasta insula și in special de cipurile mici de computer pe care le produc taiwanezii, noteaza Politico . Mașinile și aparatele au reprezentat aproape 60% din importurile UE din Taiwan anul trecut. Cea…

- Ca parte a planului Comisiei Europene de conservare a energiei, Bruxelles-ul a fost de acord sa reduca consumul de gaze in Spania cu 7% in loc de cele 15% stabilite, transmite postul Sexta TV. Portugalia a obținut și ea o relaxare similara. Miniștrii energiei din UE au decis sa faca o excepție și sa…

- In perioada urmatoare e posibil sa vedem situații in care firmele din construcții, agricultura și industria alimentara sa poata aplica facilitațile in unele luni, iar in altele nu, conform declarațiilor lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali și tax partner la SoterandPartners.