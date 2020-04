Pisicile doamnei Viorica. O pensionară din București folosește cele două ore de “libertate” ca să hrănească animalele străzii In fiecare zi, la ora 12.00 fix, doamna Viorica merge sa-și viziteze “copiii”. Sunt șase in total și miauna galagios cand ii aud vocea, inghesuindu-se la gard, undeva in zona unui restaurant din centrul Bucureștiului, ca sa prinda cea mai mare felie de parizer.“Cami, vino la mama. Haide, Cameluța”, striga doamna Viorica o pisica grasa, cafenie cu pete negre. A lasat jos doua sacoșe mari, albe, pline cu mancare pentru animale, sticle cu apa și castroane. Iși cheama “copiii” - cum numeste ea pisicile - la masa.Le știe de cand erau miciFoxi, Pongo, Alunița și Cameluța apar imediat, sarind agile de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

