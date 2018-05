Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Europeana a Vaccinarii se incheie cu un semnal de alarma venit din partea ONG-urilor și parinților. Zeci de oameni au format astazi un lanț uman in jurul unui loc de joaca din Capitala, simbolizand necesitatea vaccinarilor.

- DECLARATIE POLITICA. Front comun pentru scoaterea copiilor din sistemul institutionalizat! Am semnat, impreuna cu colegele parlamentar din toate partidele politice, o initiativa legislativa privind cresterea varstei minime de la 3

- In Sala Mare a Consiliului Județean (CJ), elevii din consiliile consultative ale copiilor (CCC) din cadrul World Vision Romania și cadrele didactice partenere au prezentat rezultatele celei mai ample campanii de informare cu privire la violența asupra copiilor, care a fost organizata in județ. Prezenți…

- Aproximativ 80 de copii din Grupa mica a Gradinitei cu program prelungit nr. 34 din Brasov si, respectiv, din clasa I a Scolii Generale nr. 30 Brasov au primit bilete gratuite de intrare la Gradina Zoologica din cartierul Noua. Tichetele au fost puse la dispozitia RATBV de catre parcul Zoo…

- Un lucru care poate sa ne para banal, alegerea perechii potrivite de pantofi pentru copil, il poate costa pe acesta scump in viata de adult, daca gresim. Ce spun medicii despre moda actuala, cum influenteaza ea sanatatea copiilor nostri.

- Gerard Pique, fundașul de 30 de ani al Barcelonei, a dezvaluit cum se distreaza cu rivalii de la Real Madrid. Catalanul a scris in articolul sau pentru The Player's Tribune ca a creat un grup de WhatsApp cu jucatorii spanioli de la Barcelona și Real Madrid, iar aceștia fac glume pe seama rivalitații…

- Nu o data, am fost apostrofați sau ne-am certat, la randul nostru, copiii din cauza notelor de la școala. Insa, mare atenție, notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, așa ca este contraindicat sa emitem pretenții legate de niște calificative absurde.

- Criza de nervi a primarului Nicolae Robu dupa dezvaluirea PRESSALERT.ro privind terenul de 1.000 de metri patrați pe care l-a donat copiilor sai in doua parți aproximativ egale, in luna mai a anului 2017. Robu a dobandit terenul in 2005, prin cumparare, insa l-a donat copiilor sai abia in 2017, cu cateva…