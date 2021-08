Piatra Talharului ofera o panorama impresionanata. Se afla in judetul Satu Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, mai evolueaza focare de pesta porvina in județul nostru in localitațile Berveni, Lucaceni si Scarișoara Noua. In acest an, in județul Satu Mare, au fost stinse un numar de 36 focare, dintr-un total de 41 focare de pesta porcina. In urma examenelor specifice de laborator, din cei…

- Sorin Vasile Briciu, un tanar in varsta de 34 de ani din Oradea a fost dat disparut de familie, dupa ce, vineri, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Barbatul are o inaltime de 1,80 m, greutate aproximativ 75 de kg, constituție atletica, ten deschis, fata ovala, par negru și ochi caprui. Familia […]

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara un barbat cautat de autoritatile romane, care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni la regimul silvic. In data de 01 august a.c., in Punctul de…

- Prefectul de Maramureș, Vlad Duruș, a fost joi la Seini, unde a vizitat podul peste raul Someș, care va uni Maramureșul de județul Satu Mare. In acest moment, lucrarile sunt finalizate in proporție de 85%. ”O investiție guvernamentala in valoare de 3.2 miloane de Euro se apropie de finalizare in orașul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara doi cetateni romani – unul cautat de autoritatile romane, celalalt de catre autoritațile italiene – care au de executat pedepse privative de libertate. In data de 5 iulie a.c.,…

- Un cunoscut traseu de pelerinaj, asemanator celebrului Camino de Santiago, iși lungește ruta pe teritoriul țarii noastre. Ruta de pelerinaj traverseaza și judetul Satu Mare. Via Mariae sau Drumul Mariei, care pornește din Austria și pana acum se incheia la Șumuleu Ciuc, in Harghita, va avea ca punct…

- In intervalul 25 iunie - 1 iulie 2021, au fost inregistrate 20 de focare noi de PPA, respectiv un focar in judetul Alba, patru in judetul Bihor, un focar in judetul Cluj, unul in judetul Dambovita, un focar in judetul Gorj, un focar in judetul Maramures, trei in judetul Satu Mare, doua in judetul Salaj,…

- Un accident mortal a avut loc in noaptea de luni, 28 spre astazi, 29 iunie, in judetul Satu Mare, intre localitatile Apa și Iojib. Soferul si-a lasat victima sa moara pe marginea drumului. Victima este un barbat in varsta de 85 de ani, care in momentul producerii accidentului se deplasa pe partea carosabila,…