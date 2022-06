Piața care sfidează criza mondială: specialiștii spun că aceste afaceri vor crește cu aproape 10% în 2022 Industria mondiala de publicitate ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 8,4%, in pofida evolutiilor geopolitice la nivel global si a ingrijorarilor privind o recesiune, arata un raport publicat luni de agentia de publicitate GroupM, o divizie a grupului britanic WPP, transmite Reuters. Cifra de 8,4% exclude impactul publicitatii politice din SUA, care ar urma sa ajunga la venituri de 13 miliarde de dolari in acest an, de la 12 miliarde de dolari in 2020, sustine GroupM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

