Stiri pe aceeasi tema

- Testele rapide din saliva pentru depistarea cazurilor de Covid nu vor ajunge, in cele din urma, in școli. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a pus punct marți seara unei lungi serii de discuții purtate cu Ministerul Sanatații. Sorin Cimpeanu spune ca a ințeles, dintr-o informare a Institutului de…

- Autoritatile croate au lansat vineri o campanie guvernamentala, in valoare de mai multe milioane de euro, care are drept obiectiv vaccinarea a aproximativ 80.000 de lucratori din sectorul turismului in saptamanile urmatoare precum si oferirea de teste antigen subventionate turistilor, transmite Reuters.…

- Premierul croat, ministrul sanatatii si presedintele parlamentului de la Zagreb s-au vaccinat miercuri cu vaccinul AstraZeneca in fata camerelor de televiziune, pentru a inspira incredere populatiei fata de acest vaccin anti-COVID-19 ce a starnit unele preocupari privind siguranta dupa semnalarea…

- În centrul Croației au aparut mai multe cratere, dupa cutremurul din luna decembrie. Mai multe doline au fost gasite într-o regiune slab populata, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de capitala Zagreb.Citește continuarea pe Digi24.

- In centrul Croației au aparut mai multe cratere, dupa cutremurul din luna decembrie. Mai multe doline au fost gasite intr-o regiune slab populata, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de capitala Zagreb, scrie digi24.ro.

- In centrul Croației au aparut mai multe cratere, dupa cutremurul din luna decembrie. Mai multe doline au fost gasite intr-o regiune slab populata, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de capitala Zagreb.

- In centrul Croației au aparut mai multe cratere, dupa cutremurul din luna decembrie. Mai multe doline au fost gasite intr-o regiune slab populata, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de capitala Zagreb.

- Un eveniment gazduit, marți, de Comisia Europeana pune in lumina un proiect asumat deja la nivel comunitar drept studiu de caz pentru intarirea componentei digitale in invațamant. Anume, un proiect al Croației, țara cu o populație de aproape cinci ori mai mica decat a Romaniei, care investește peste…