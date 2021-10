Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: Mazda Mazda a anunțat astazi planurile de extindere a gamei sale de SUV-uri incepand cu 2022. Astfel, doua noi modele din așa numitul segment de SUV-uri de mari dimensiuni, Mazda CX-60 și Mazda CX-80, vor fi lansate pe piața din Europa in urmatorii doi ani. Pentru a satisface nevoile tot…

- BACALAUREAT 2022: Probele scrise incep pe 20 iunie. Calendarul examenului BACALAUREAT 2022: Probele scrise incep pe 20 iunie. Calendarul examenului Calendarul examenului Bacalaureat 2022 a fost publicat in Monitorul Oficial. Anul acesta școlar examenul incepe cu probele de competențe, dupa ce in ultimii…

- Un contract care vizeaza asigurarea profesionala a șefilor din Complexul Energetic Oltenia a fost atribuit recent. Bugetul pentru serviciile de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului Complexului Energetic Oltenia este de peste…

- Lazio Roma si Atalanta Bergamo au obtinut victorii in deplasare sambata, in prima etapa din Serie A, potrivit news.ro. Lazio, cu un nou antrenor, Maurizio Sarri, si cu Stefan Radu rezerva nefolosita, a invins-o cu 3-1 pe nou-promovata Empoli, scorul fiind stabilit inca din finalul primei reprizei.…

- In prezent industria ceasurilor a capatat noi valente. Se dezvolta din ce in ce mai mult ceasurile Smart si au popularitate mare datorita functiilor pe care le detin. Un ceas Smart este cumparat conform nevoilor de comunicare si monitorizare pe care le ofera. Poti descoperi o multitudine de colectii…

- De la 1 septembrie, in instituțiile de invațamant se vor aplica aceleași modele de prezența ca și anul trecut, unul din cele 7 modele. Despre asta a anunțat Viorica Negrei, șeful adjunct al Directiei Generala Educatie, Tineret si Sport.

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Simona Miculescu, afirma ca inscrierea Peisajului cultural minier Rosia Montana in Lista Patrimoniului Mondial chiar in ziua in care tara noastra aniverseaza 65 de ani de la aderarea la aceasta organizatie reprezinta o dubla sarbatoare. „Asa cum am anticipat, avem o dubla…

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa de albanezii de la Laci, scor 0-1, in prima manșa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Totul despre Laci - CS Universitatea Craiova Laci este o formația albaneza lipsita de glorie, fara vreun titlu in palmares. Prima apariție in preliminariile cupelor…