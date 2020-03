Peste 800 de invitaţi sunt aşteptaţi miercuri la Gala ''Women in Economy'' 2020 Peste 800 de invitati sunt asteptati miercuri seara la Gala ''Women in Economy 2020'', eveniment in cadrul caruia va fi premiata excelenta in business. "Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie academica solida, acestea au reusit sa-si dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizatii, fac parte din board-uri si chiar conduc destinele celor mai mai mari companii prezente in Romania. Mai mult, cu munca si perseverenta, cele care au ales drumul antreprenoriatului au reusit sa gaseasca veritabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de invitati sunt asteptati miercuri seara la Gala Women in Economy 2020, eveniment in cadrul caruia va fi premiata excelenta in business, noteaza Agerpres. "Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie academica solida, acestea au reusit…

- Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educație academica solida, acestea au reusit sa-și dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizații, fac parte din board-uri și chiar conduc destinele celor mai mai mari…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

- Niculina Stoican se numara printre cele mai cunoscute nume din industria muzicii populare din Romania. Cu toate acestea, viata a incercat-o dur pe artista. Invitata in platoul emisiunii "Rai da buni", cantareata a vorbit despre perioada in care sotul a fost arestat, dar si despre lectiile pe care a…

- Ana Bogdan nu a reușit sa aduca cel de-al doilea punct pentru Romania, sambata, la Cluj . Romanca a fost invinsa de rusoaica Alexandrova, scor 5-7, 6-3, 5-7, dupa un joc de doua ore și 26 de minute. Primul set a fost unul extrem de echilibrat. Cele doua combatante au mers cap la cap pe propriul serviciu…

- Mihail Radu Solcan a fost un intelectual necunoscut publicului romanesc, insa a fost un personaj care-a contribuit mult la schimbarea la fata a spatiului academic. Datorita lui, in anii ’70 au inceput sa circule in Romania textele unor filosofi occidentali, ca Popper si Rawls. Vorbea zece limbi straine,…

- PSD coboara spre 15%, dar probabil nu va trece sub decat cu o reforma electorala care sa permita 9-10 milioane de oameni la vot, la fel ca la prezidentiale. Pe legea actuala (fara migratia interna si Diaspora) prezenta la vot nu prea are cum sa treaca de opt milioane, iar in aceasta situatia PSD va…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, arata ca 2019 a fost un an greu, dar care s-a incheiat cu mari victorii pentru liberali. El arata ca in anul 2020 va urma o schimbare majora a Romaniei și spera ca romanii sa acorde incredere liberalilor in cele doua randuri de alegeri de anul acesta.Citește…