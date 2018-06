Peste 760 de persoane au fost salvate ieri, din situaţii de risc Peste 760 de persoane au fost salvate ieri, din situatii de risc Pe parcursul zilei de ieri autoritatile au actionat în 99 de localitati din 19 judete. Au fost salvate din situatii de risc peste 760 de persoane, se arata în comunicatul de ultima ora al Ministerului de Interne. Pentru oamenii care nu se pot întoarce în siguranta în propriile case au fost scoase din fondul rezervelor de stat alimente, apa potabila, saci de dormit, paturi si saltele. A fost refacuta, cu sprijinul structurilor de interventie, legatura rutiera dintre localitatile Chiliile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

