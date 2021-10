Cateva mii de persoane asista, joi, la Sfanta Liturghie savarsita de Hramul Sfintei Parascheva la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in timp ce peste cinci mii de pelerini stau la rand pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Multi dintre participanti nu poarta masca de protectie si nici nu pastreaza distanta, transmite News.ro. Slujba cu ocazia Hramului Sfintei Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iasi se desfasoara pe pietonalul Stefan cel Mare, in dreptul Catedralei Mitropolitane, si este oficiata de un sobor de 18 preoti, in frunte cu IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei.…