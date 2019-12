Stiri pe aceeasi tema

- Peste 29.300 de locuri de munca sunt disponibile, luni, la nivel national, cele mai multe pentru persoanele cu studii liceale, postliceale si profesionale, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza News.ro.Citește și: Premierul Romaniei, discuții cu…

- La nivelul judetului Brasov sunt disponibile 493 de locuri de munca, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt pentru agenti securitate, 17, lucratori bucatarie, 7, bucatari, 8, manipulant marfuri, 12, ajutor bucatar, 10. Brasovenii mai pot gasi locuri de…

- Angajatorii romani ofera, la nivel national, 30.986 locuri de munca, 56% fiind destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale si profesionale, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de...

- Angajatorii romani ofera, luni, la nivel national, 30.986 locuri de munca, 56% fiind destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale si profesionale, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), relateaza Agerpres.Citește și: Profesorul de economie Nouriel Roubini:…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 5 noiembrie. Sunt vacante 355 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia muncitorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 494 locuri de munca, majoritatea in Germania si Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),

- Peste 480 de locuri de munca sunt puse la dispozitie de angajatorii din spatiul economic european, prin intermediul retelei EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj. Salajenii care vor sa munceasca in strainatate pot alege din cele 484 de locuri de munca. In …

- De la inceputul acestui an, un numar de 23 de persoane din județul Covasna s-au interesat la biroul consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, cu privire la modalitațile de a ocupa locuri de munca in spațiul economic european, prin rețeaua EURES.…