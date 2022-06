Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de juniori 3, categoria de varsta 9-10 ani, de la Liceul cu Program Sportiv Buzau a inregistrat o frumoasa performanța in cadrul Campionatului Național de tenis de masa pe echipe. Competiția s-a desfașurat la Campulung Muscel in perioada 13-15 mai 2022, iar tinerii de la LPS Buzau au…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza, in perioada 1-4 iunie, intrecerile Cupei Romaniei la inot pentru seniori, tineret și juniori, in bazin de 50 m. Competiția va fi gazduita de Complexul Turistic de Natație din Targoviște, iar la start se vor prezenta sportivi de la cluburi…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

- Germania va livra tancuri de tip Leopard Ucrainei, a anuntat, marti, ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, la baza militara Ramstein, in vestul Germaniei, a comunicat Ministerul german al Apararii pe Twitter, relateaza CNN. Sistemul Leopard cu doua tunuri este in serviciul armatei germane…

- Curtea de Apel București a decis sa renunțe la pedepsirea fostului colonel SRI Vasile Zarnescu, judecat pentru negarea Holocaustului, la final de martie. La o saptamana distanța, acesta iși menține public declarațiile, intr-un interviu aparut pe o platforma cu viziuni extremiste. „E o minciuna sfruntata.…

- Serviciul Roman de Informații a dat publicitații, de ziua sa, un film pe care l-a prezentat in 2017 comunitații internaționale de informații, prin care avertiza in legatura cu pericolul pe care il reprezinta Vladimir Putin la adresa țarilor din estul Europei.”Iata cum se vedea lumea prin ochii SRI,…

- Cu ocazia Zilei SRI, General maior r MARIN IONITA, presedintele Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Serviciul Roman de Informatii a transmis un mesaj prin care precizeaza ca in cei 32 de ani de la infiintare, in complicatele etape pe care le a parcurs Romania, a evoluat odata…