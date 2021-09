Peste 2.000 de șoferi au rămas fără permis în doar 2 zile. Care a fost motivul Politistii rutieri au retinut la sfarșitul saptamanii trecute 2.074 de permise de conducere, dintre care 1.105 doar pentru depasirea limitei legale de viteza. „In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 20.307 sanctiuni contraventionale, dintre care 7.625 pentru depasirea limitei legale de viteza, 3.762 pentru neutilizarea centurii sau dispozitivelor de siguranta omologate de catre conducatorii auto, 116 pentru neutilizarea centurii sau dispozitivelor de siguranta omologate de catre pasageri, precum si 51 de sanctiuni pentru neutilizarea centurii sau dispozitivelor de siguranta omologate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

