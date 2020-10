Peste 100 de elevi, infectați cu noul coronavirus La moment in instituțiile de invațamint din Chișinau sint 144 de cazuri de Covid-19 confirmate in rindul elevilor, iar 127 - cadre didactice. Informația a fost prezentata in cadrul ședinței de astazi a Primariei, de catre viceprimarița Angela Cutasevici. Potrivit datelor prezentate de municipalitate, peste 2 mii de elevi și 65 de cadre didactice se afla in autoizolare. In rindul cadrelor nedidacti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

