Persoană rănită pe A3, într-un accident între un autotren şi un autoturism O persoana a fost ranita in urma unui accident care a avut loc, miercuri, pe autostrada A3 Turda-Bors. "O autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ intervin pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane ranite in urma unui accident rutier produs pe autostrada A3. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 15.30, iar evenimentul s-a produs la km 18 pe sensul de mers dinspre Truda spre Gilau. Pompierii sositi la locul accidentului au gasit un autoturism si un autotren avariate, precum si o persoana care necesita ingrijiri medicale, intinsa langa autoturism. Pompierii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

