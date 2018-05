Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului, coordonata de secretarul de stat Oana Pintilei, s a intalnit in perioada 3 11 mai cu studentii din marile centre universitare din Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara.Organizatorii au prezentat studentilor Programul de Internship…

- Angajatii CFR SA au colectat peste 500.000 de kilograme de deseuri menajere in cadrul campaniei “O cale ferata curata “, desfasurata anual pe intreaga retea feroviara, au anuntat reprezentantii CFR SA intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei, informeaza AGERPRES . “Angajatii Sucursalelor CF…

- Deputatul PMP de Iași, Petru Movila, a declarat, astazi, intr-o conferința de presa, ca Minsterul Educației trebuie sa prezinte public documentele care au stat la baza deciziei de diminuare a locurilor la admiterea din cele 5 universitați din Consorțiul Universitaria. Din consorțiu fac parte Academia…

- Problema cea mai acuta ramane in sudul si sud-estul tarii, unde, din cauza lipsei heliporturilor sau aeroporturilor, elicopterele SMURD nu pot ateriza pe timp de noapte."Daca luam orasele mici, daca nu vorbim de helipunct, de zonele amenajate sa poata ateriza elicopterul si noapte pentru…

- Potrivit datelor centralizate de DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, coletele expediate de bucureșteni in perioada Sarbatorilor Pascale din acest an au insumat aproximativ 68% din trimiteri, in timp ce in regiunea București-Ilfov s-au…

- Potrivit rezultatelor unei analize Vola.ro, numarul biletelor de avion cu destinatia finala Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere releva faptul ca multi dintre romanii care locuiesc in strainatate (fie studenti, fie romani care…

- Principele Radu a reprezentat pe Custodele Coroanei romane, Margareta, intr-o vizita in Regatul Marocului, in perioada 5-9 martie. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale, transmis vineri AGERPRES, principele Radu a fost prezent in orasele Casablanca si Rabat si a…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…