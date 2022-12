Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile au fost surprinse pe țarmul lacului Erie, unde casele au fost acoperite complet cu un strat gros de gheața, dupa viscolul din weekendul trecut. Care este insa explicația fenomenului? Viscolul și vintul puternic au creat valuri uriașe pe lacul Erie. Apa a fost impinsa spre țarm de…

- Imobilele de pe malul lacului din Ontario au fost acoperite in intregime de un strat gros de gheața, dupa viscolul din weekendul trecut, relateaza CNN. Viscolul și vantul puternic au creat valuri gigantice pe lacul Erie. Astfel, apa a fost impinsa spre țarm de rafalele de vant, iar din pricina temperaturilor…

- Federatia Romana de Box a desfașurat, in cursul lunii decembrie, un proiect ce are ca scop dezvoltarea și integrarea persoanelor cu dizabilitați. Pe parcursul celor trei saptamani, cei mici s-au bucurat de antrenamente, mese calde, echipament adecvat, iar la sfarșit au fost premiați ca niște adevarați…

- Odata cu sosirea sezonului rece, vizitele la vulcanizare sunt de bifat pentru trecerea la anvelope de iarna. De ce? Sigur, pentru ca evita derapajul sau impotmolirea mașinii, dar și pentru ca utilizarea lor este prevazuta de lege. Asta inseamna ca exista și sancțiune in caz de nerespectare a acesteia.…

- IMPORTANT, daca mergeți la munte, folosiți echipament de iarna și sa abordați trasee turistice in funcție de pregatirea dumneavoastra The post IMPORTANT, daca mergeți la munte, folosiți echipament de iarna și sa abordați trasee turistice in funcție de pregatirea dumneavoastra first appeared on Partener…

- A nins, vineri dimineata, pe Transfagarasan, unde drumarii au intervenit cu plugurile. Salvamontistii spun ca a fost doar un episod de iarna si ca vremea se va incalzi pe munte, insa le recomanda turistilor care urca pe traseele montane sa aiba echipament de iarna. Aceste trasee se vor inchide atunci…

- Salvamontistii gorjeni au desfasurat, in ultima perioada, o serie de activitati de amenajare a traseelor turistice si a marcajelor in toate masivele montane din judetul Gorj, amplasand stalpi si panouri informative printr-un proiect cofinantat de Consiliul Judetean. Fii la curent cu cele mai…

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu ai cauciucurile de iarna montate pe mașina. Se apropie sezonul rece, iar șoferii trebuie sa știe ca risca sa primeasca amenzi usturatoare daca nu iși echipeaza corespunzator autovehiculul. Nu exista o perioada exacta la care trebuie montate anvelopele de iarna,…