- Botoșaneanca Loredana Toma a inscris Romania in istoria Campionatului Mondial de haltere care se desfașoara, in aceasta perioada, la Bogota (Columbia). Loredana Toma a cucerit doua medalii de aur in limitele categoriei 71 kilograme la care a concurat. Formata de CS Botoșani, sportiva noastra a urcat…

- A opta zi de concurs de la Campionatele Mondiale de haltere de la Bogota a adus un rezultat uriaș pentru romanca Loredana Toma. Ea a caștigat doua medalii de aur, imogatindu-si astfel palmaresul de exceptie. Loredana Toma s-a impus la totalul olimpic si la stilul smuls in cadrul categoriei 71 Kg, cu…

- Halterofila romana Mihaela Valentina Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls, cu 90 kg, in cadrul categoriei olimpice 49 kg, la Campionatele Mondiale de la Bogota (Columbia). Sportiva tricolora a stabilit cu aceasta ocazie si un nou record european la smuls, imediat dupa performanta belgiencei…

- Orașul canadian Montreal va gazdui, in perioada 27 noiembrie - 4 decembrie, intrecerile Campionatului Mondial de sarituri in apa pentru juniori. 250 de sportivi, din 40 de țari, se vor prezenta la startul celei de-a 24-a ediții a acestei intreceri, iar patru dintre ei sunt din tara noastra, informeaza…

- Dupa ce a fost arbitru de rezerva la Qatar - Ecuador 0-2, meciul de deschidere al CM 2022, Istvan Kovacs a fost delegat și la Uruguay - Coreea de Sud. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din QatarOvidiu Ioanițoaia,…

- Qatar - Ecuador, meciul care deschide CM 2022, va avea loc duminica, de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din QatarOvidiu Ioanițoaia, Dan Udrea, Remus Raureanu…

- FOTO: O noua performanța, dansatorii albaiulieni Bianca și Ionuț Ionescu, locul șapte la Campionatul Mondial de Profesioniști De curand, la Leipzig, a avut loc una dintre cele mai importante competiții de dans sportiv la nivel mondial, World Championship Professional Division Latin, concurs in cadrul…

- Canotorii romani au scris istorie la Campionatele Mondiale de Canotaj 2022 de la Racice Cehia , castigand patru medalii de aur, o performanta fara precedent pentru Romania.Sportivii romani au urcat pe prima pozitie a podiumului la probele schif simplu categorie usoara LW1x , dublu rame masculin M2 ,…