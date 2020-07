Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Ploiesti si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti au efectuat, joi, sapte perchezitii in judetul Brasov intr-un dosar de trafic si detinere de droguri de risc si mare risc, stupefiantele fiind distribuite in cluburi de pe Valea Prahovei si din municipiul Brasov.…

- La data de 16.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti au efectuat un numar de 7 de perchezitii domiciliare, pe raza judetului Brasov, intr…

- O rețea care distribuia droguri in cluburi de pe Valea Prahovei și municipiul Brașov a fost destructurata de polițiști și de procurori DIICOT.Șapte percheziții domiciliare au avut loc joi in municipiul Brașov, la persoane banuite de trafic de droguri, potrivit mediafax.ro. Citește și: Cați…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, sambata dimineata, ca traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare al DN 1 Ploiesti - Brasov. Astfel, traficul rutier este intens pe sensul catre statiunile montane, intre kilometrii 132 - 133, in statiunea Busteni, fiind coloana in miscare…

- Se circula cu dificultate pe DN1, unde se sta in coloana in stațiunea Bușteni, dar și pe tronsonul cuprins intre Posada și Comarnic, potrivit datelor de la Infotrafic, scrie Hotnews.roPotrivit Infotrafic, traficul rutier este intens pe sensul catre stațiunile montane, intre kilometrii 132 – 133, in…

- Centrul Infotrafic informeaza ca politistii rutieri actioneaza duminica atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei, iar intrucat sunt asteptate valori ridicate de trafic pe sensul catre Bucuresti al Autostrazii Soarelui, dar si pe DN…

- Polițiștii au facut, joi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri, anunța…

- Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 31 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unei grupari de traficanti de droguri, care a introdus in Romania aproximativ 59 kg de canabis si 1 kg de...