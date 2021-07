PERCHEZIȚII la firme de dezmembrări auto din Sebeș. Ar fi incendiat resturi neutilizate din mașini Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, efectueaza 12 percheziții, in municipiul Sebeș, la persoane banuite ca nu ar fi respectat normele legale privind regimul deșeurilor și protecția mediului. Din cercetari a reieșit ca mai multe persoane ar fi dezmembrat autovehicule, fara a deține autorizație, iar deșeurile rezultate le-ar fi incendiat, poluand mediul inconjurator. Sunt efectuate verificari și la 10 agenți economici, specializați in colectarea deșeurilor feroase… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

