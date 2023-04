Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi polițiști prinși cu mita. Cei doi polițiști sunt acuzați de comiterea infracțiunii de luare de mita, in forma continuata. Andrei Pantea este comisar de poliție in cadrul Brigazii Rutiere, iar Valentin…

- Comisarul de poliție Andrei Pantea și Valentin Olteanu, agent șef de poliție, ambii din cadrul Direcției Generale a Poliției București, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei doi ofițeri de la Brigada Rutiera sunt acuzați acum de luare de mita in forma continuata. Comisarul era in poliție din 2009 și…