Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și vinde apartamentele, dezvoltatorii imobiliari ofera cadou locuri de parcare, mobilier sau chiar excursii. Cum se poate obține o reducere de 15% Peste 10.000 de apartamente și case au fost scoase la vanzare in acest sfarșit de saptamana, la un targ imobiliar din Capitala. Mulți dezvoltatori…

- Muscata in plina strada de o haita de maidanezi. Vorbim despre o femeie de 68 de ani din Capitala care a fost atacata de patru caini chiar in curtea blocului in care locuiește. Incidentul s-a produs ieri, ziua, in timp ce femeia a iesit sa isi cumpere paine de la magazin.

- Intre 15 si 29 noiembrie, Compartimentul Transport Local din cadrul Primariei Municipiului Calarasi asteapta cereri pentru atribuirea de locuri de parcare de resedinta. Este vorba despre repartizarea a 319 locuri de parcare.

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii stradale efectuate anul acesta in municipiul Suceava au dus la reabilitarea a peste 1000 de locuri de parcare.„Proiectul de modernizare a parcarilor a fost blocat pana pe 22 iulie, dar chiar si asa anul acesta s-au refacut 1001 locuri de parcare. ...

- Una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Trasilvania i-a fermecat pe italieni! Vorbim despre Salina Turda, aflata la 30 de kilometri de Cluj- Napoca, Acolo, turistii gasesc un adevarat parc de distractii sub pamant iar 600 de mii de persoane vin sa il viziteze anual.

- Doua noi parcaje de resedinta, cu o capacitate totala de 230 de locuri de parcare, urmeaza sa fie construite in Sectorul 2 din Capitala, indicatorii tehnico-economici, precum si devizele generale de lucrari fiind aprobate deja in acest sens de Consiliul Local Sector 2. Primarul Sectorului 2, Mugur Mihai…

- De luni, 16 septembrie incepe o noua serie de inscrieri pentru locuri de parcare in Alba Iulia. Sunt vizate zone din cartierul Cetate. Pana in 24 septembrie se desfașoara procedura de inscrieri pentru spațiile din apropierea pieței agroalimentare din Cetate. UPDATE: Chiar daca inscrierile incep doar…

- Județul Giurgiu se afla in sud estul Romaniei, in Muntenia, la granița cu Bulgaria și la o distanța de 50 de kilometri de București. Situat in Lunca Dunarii, se invecineaza cu județele Teleorman, Dambovița, Ilfov și Calarași. Din punct de vedere imobiliar, Giurgiu a cunoscut o dezvoltare majora in…