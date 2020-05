Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Pitești anunța ca in aceasta noapte, incepand cu ora 22.00, se vor executa lucrari de frezare a carosabilului deteriorat pe strada Constantin Zarnescu. Lucrarile se fac pe tronsonul cuprins intre bulevardul Republicii și strada Victoriei. Incepand de maine dimineața, urmeaza a fi realizata…

- Formularul de declarație pe proprie raspundere a fost modificat, pentru a fi pus in acord cu Ordonanța Militara 10, care a schimbat orele de ieșit din casa pentru persoanele de peste 65 de ani.Noul formular se gasește pe site-ul Știri Oficiale și difera de cel precedent doar prin nota din…

- Grupul auto francez Renault a raportat joi o scadere de 19,2% a veniturilor in primul trimestru, pana la 10,125 miliarde de euro, si a avertizat ca deocamdata este prea devreme pentru a evalua impactul pandemiei de coronavirus asupra rezultatelor grupului in acest an. Pentru prima data in istorie,…

- In contextul crizei provocate de epidemia de coronavirus, Guvernul a adoptat noi masuri pentru a ajuta companiile, cuprinse in OUG 48/2020, ce a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. Aceasta prevede amanarea termenului anual de depunere a situațiilor financiare, rambursarea TVA-ului cu control…

- Numarul angajaților din sistemul de stat a crescut cu aproape 5.300 in primele trei luni de la schimbarea guvernarii PSD cu un Executiv susținut de PNL. Media lunara, de 1.761 de posturi in plus la stat, a fost chiar superioara celei din perioada guvernarii PSD, cand, in doi ani și 10 luni, numarul…

- Un incendiu piternic a izbucnit la un adapost de animale in comuna Domnești, strada Vlad Țepeș. La fața locului intervin un echipaj cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD, iar de la SVSU Domnești un echipaj cu o autospeciala de stingere. Articolul ACUM! Incendiu la un adapost de animale!…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon…

- Pandemia de coronavirus a facut ca unitațile de invațamant sa se inchida. Cu toate acestea, Catalin Gherzan, managerul Școlii LEXFORD și candidat la Prinaria Pitești din partea PER, a gasit și aplicat cele mai bune metode pentru a continua procesul educativ. Astfel, cursurile se desfașoara online, prin…