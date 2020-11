Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia saptamâna electorala debutat cu scandalul pensiilor speciale pentru parlamentari. De ani de zile tema pensiilor speciale este scoasa în campaniile electorale, iar partidele politice o exploateaza la maxim prin declarații și proiecte legislative. La începutul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, ca intentioneaza sa emita un act normativ prin care prevederea din Codul administrativ referitoare la acordarea pensiilor speciale primarilor, vicepresedintilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii…

- „Pensiile speciale uriase, unele de 60-70.000 de lei pe luna, vor fi platite in continuare, prin grija CCR. Pana cand? Nu se stie. La cinci luni de la adoptarea in Parlament, legea privind impozitarea pensiilor speciale nu doar ca nu a intrat in vigoare, dar nici macar nu a trecut de filtrul Curtii…

- Premierul Ludovic Orban a criticat duminica seara in termeni duri Curtea Constitutionala, legat de decizia prin care s-a stabilit ca legea prin care Parlamentul, si nu Guvernul, stabileste data alegerilor legislative este constitutionala. El a facut mai multe precizari legate de modul de organizare…

- ​Ludovic Orban a acuzat, joi, Curtea Constituționala ca adopta multe decizii care sunt contrare intereselor fundamentale ale României, susținând ca "trebuie schimbați politrucii" din CCR. Premierul a calificat drept "abracadabranta și o încalcare flagranta a Constituției"…

- Ludovic Orban a afirmat ca PNL va dubla alocatiile pentru copii, insa etapizat, asa cum a decis Guvernul, in cinci trepte, iar ultima crestere va fi pana la 1 iulie 2022. Seful Executivului a adaugat ca mai exista o cale de atac, dupa ce Curtea Constitutionala a respins sesizarea privind respingerea…

- Legea care-l elimina pe preșdedintele statului din numirea conducerii Consiliului Concurentei este constituționala, au decis, miercuri, judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR). Legea a fost atacata de parlamentarii PNL și USR. „In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu majoritate…

- Orban spune ca bugetul pe 2021 ar putea fi votat la finalul anului, de noul Parlament ales in 6 decembrie. Ce se intampla cu salariul minim anul viitor Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca Guvernul actual va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dar prefera ca legea…