- Paul Parvu, un celebru jurnalist, s-a stins din viața. El ar fi implinit astazi 61 de ani, dar din pacate, in urma contactarii virusului Covid-19, starea lui s-a agravat și a dus la decesul acestuia.

- Miliardarul si fost prim-ministru italian Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a iesit luni din spitalul din Milano unde fusese internat in urma cu opt zile pentru examene medicale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Berlusconi, care purta palarie si masca chirurgicala, a iesit din spitalul…

- Un barbat de 37 de ani a fost gasit spanzurat in localitatea Scobinti, judetul Iasi. Acesta ar fi fugit din Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, unde era internat cu diagnosticul COVID. A fost necesara interventia elicopterului SMURD . "Barbatul a fost adus in coma hypoxica intubat la UPU…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, in varsta de 66 de ani, a fost spitalizat de urgenta, luni, la Sao Paulo, din cauza unei probabile noi ocluzii intentistanle, care-i intrerupe concediul in sudul tarii, potrivit TV Globo, relateaza AFP. Jair Bolsonaro a fost operat in sase randuri la abdomen, din…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat in spital in dimineața zilei de luni, dupa ce s-a plans din nou de dureri abdominale, relateaza Reuters . Conform medicului sau, Bolsonaro este examinat pentru a se determina daca va fi nevoie sa fie operat din nou. Televiziunea braziliana Globo…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a revenit in spital ca sa continue tratamentul cu chimioterapie pentru o tumora de colon, a anuntat miercuri clinica din Sao Paulo, unde a fost internat mai multe saptamani in luna septembrie, transmite AFP. Spitalul Albert Einstein a precizat in raportul sau medical…

- Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, este internat in spital din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta in ultima perioada. Actorul a facut primele declarații dupa cea de-a doua operație suferita la inima. Alexandru Arșinel a fost infectat cu noul coronavirus la inceputul acestui…