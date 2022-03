Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…

- Grupul EDP Renewable, unul dintre cei mai importanti investitori in productia de energie verde din Romania, anunța ca are programate investiții pentru obținerea unei productii suplimentare de pana la inca 1.000 de MW, adica dublu fața de capacitatea instalata la acest moment. Anunțul a fost facut cu…

- Constanta si Brasovul sunt județele care conduc, pentru al doilea an consecutiv, in clasamentul celor mai vizitate zone din Romania, depasind pragul de un milion de turisti fiecare, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. In 2021, in unitatile de cazare locale au fost inregistrati…

- Unul dintre cei mai importanți producatori de baterii din lume, compania Varta Microbattery, ar putea investi cateva sute de milioane de euro intr-o noua fabrica, a anunțat marți Marcel Ciolacu, președintele PSD, ce a participat la discuții cu reprezentanții companiei (foto). „Astazi am avut o intalnire…

- CFR Calatori primește un ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeana, in valoare de 43,6 milioane de euro pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. “Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori…

- Conducerea Azomures, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura autohtona și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din Romania, s-a intalnit, joi, cu premierul Nicolae Ciuca in contextul dificultaților semnalate de compania din Targu Mureș, puternic afectata…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…