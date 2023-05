Stiri pe aceeasi tema

- Din 21 aprilie Mercur este retrograd in este pe Taur. Cand planeta comunicarii, detaliilor și ideilor este retrograda face lucrurile interesante. Deși acest eveniment cosmic poate fi incredibil de frustrant, este, de asemenea, o scurta perioada de revizuire, reflecție și reechilibrare. In 1 mai 2023,…

- CARANSEBEȘ – Proiectul tau de construcție incepe anul acesta pe data de 16 martie cand se deschide primul magazin de bricolaj din viitoarea rețea de magazine REMBKA care iși așteapta viitorii clienți cu cele mai competitive prețuri. Inaugurarea primului magazin de bricolaj REMBKA, situat in Caransebeș,…

- Liceul Tehnic Buzau, școala europeana și școala afiliata UNESCO, organizeaza marți, 7 martie, ora 10.30, un seminar de informare și promovare a invațamantului profesional și tehnic/ invațamant profesional –dual, eveniment educațional aflat la ediția a V-a. Obiectivele acestui eveniment pe care doresc…

- Sambata, la ora 21.22, s-au implinit 46 de ani de la cutremurul din 1977, in care și-au pierdut viața 1.578 de persoane. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,4, s-a produs la 94 km adancime și a provocat cele mai mari pierderi seismice din istoria Romaniei. Cele mai multe victime au fost in București,…

- Implinirea a 46 de ani de la cutremurul din 1977 a fost marcata de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), care a transmis ca un eveniment similar va mai avea loc și ca trebuie sa fim pregatiți pentru acest eveniment.

- Eveniment deosebit in viata sportivei constantene Malina Milea si a jumatatii sale, Ionut Radu, cei care au rostit "Da ldquo; in fata ofiterului de Stare Civila, punand astfel bazele familiei Radu. Malina este fosta campioana la gimnastica artistica, iar in 2022 a trecut la alta disciplina sportiva,…

- Polițiștii Biroului Rutier Onești au luat masura reținerii unui barbat de 40 de ani, din localitate. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J.Bacau. La data de 20 februarie a.c, Politia Mun. Onesti a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe Bulevardul Republicii din localitate s-a produs un…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si fiica sa au urmarit, vineri, un eveniment sportiv la care au participat oficiali guvernamentali, potrivit presei de stat, fiind prima data cand fata a fost vazuta la un eveniment non-militar, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…