- Scandal de amploare, duminica, pe plaja din Eforie Nord. Mai multe persoane au fost implicate intr-o altercație, iar trei au ajuns la spital. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații intre mai multe persoane, in stațiunea Eforie Nord. Din primele…

- Scandal pe plaja din Eforie Nord. Mai multe persoane au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-o altercație, iar doua au ajuns la spital. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații intre mai multe persoane, in stațiunea Eforie Nord. La fața locului,…

- Polițiștii constanțeni au intervenit duminica, in jurul orei 17.00, in stațiunea Eforie Nord, dupa ce un scandal violent a avut loc intre un grup de turiști și salvamari. Conflictul s-a iscat din cauza ca turiștii ar fi fost nemulțumiți de modul in care salvamarii ar condus ATV-urile pe plaja, au transmis…

- Altercatie intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. Astazi, in jurul orei 17.30, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unei altercatii intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. La fata locului, din primele cercetari, politistii au stabilit ca incidentul…

- Un barbat de 76 de ani a fost gasit marți mort pe o plaja din Eforie Nord, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca, in apa lacului Techirghiol, pe o plaja din Eforie Nord se afla o persoana decedata. Deplasați la fața…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate au pus in aplicare, 57 de mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 48 in judetul Constanta si 9 in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Ilfov, ar exista persoane care…

- Doi barbati au fost injunghiati si transportati la spital, in urma unei altercatii iscate intre mai multe persoane, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Costinesti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca suspectii de comiterea faptelor sunt in prezent la sediul politiei…

