Intangibilul sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si-a facut o serie de dusmani puternici, fapt care l-ar putea costa functia. Raed Arafat este Secretar de Stat, Sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta in Ministerul Afacerilor Interne din anul 2014. Barometrul de opinie l-a dat mereu pe Raed Arafat ca personajul cu o cota mare de incredere in randul populatiei. Populariateta sa a intrat in picaj nu ca urmare a situatiilor pe care le-a gestionat prost: tragedia din Apuseni, Siutghiol si Colectiv. Arafat a pierdut din popularitate in timpul pandemiei. Deopotriva,…