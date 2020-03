Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Marașești, trimis in judecata anul trecut pentru tentativa la omor, are de executat o pedeapsa de cinci ani de inchisoare. Soluția in dosarul sau a fost data zilele trecute de magistrații de la Tribunalul Vrancea și nu este definitiva. De altfel, barbatul care se afla dupa gratii a și facut…

- O instanta din capitala Indiei a programat pe 20 martie executia a patru condamnati pentru un viol in grup urmat de moartea victimei, informeaza AFP. Conform deciziei tribunalului din Delhi, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta si Akshay Thakur urmeaza sa fie spanzurati la ora locala 05:30 (00:00…

- Componente ale unui avion de lupta au fost descoperite recent in raul Prut, pe raza localitatii Sculeni. Descoperirea a fost facuta de catre politistii de frontiera din Iasi care patrulau in zona. Se banuieste ca ramasitele aparatului de zbor sunt din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania a anuntat ca s-a autosesizat in cazul copilului care a murit dupa anestezie la o clinica stomatologica din Pitesti. A fost initiata procedura disciplinara impotriva membrilor corpului profesional implicati in incident.

- Victima unei agresiuni petrecute in urma cu aproape cinci ani de zile la Fetesti, in comuna Adancata, se plange de faptul ca ancheta demarata atunci bate pasul pe loc, dupa aproape cinci ani de zile dosarul cu probe aflandu-se inca la postul de politie din localitate. Gheorghe Lupu il acuza pe ...

- Accidentul feroviar de la Ploiești, din 18 decembrie 2019, soldat cu ranirea a zece persoane, s-a produs din vina mecanicului de locomotiva de la Deutsche Bahn Cargo Romania, se arata intr-o nota a Agenției de Investigare Feroviara Romana (AGIFER), potrivit b1.ro.Raportul de Investigare Final…